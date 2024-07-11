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Німець, як і раніше, хоче зробити паузу в кар'єрі.

Колишній головний тренер Ліверпуля і дортмундської Боруссії Юрген Клопп відповів відмовою на пропозицію очолити збірну США, повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, 57-річний фахівець відповів Федерації футболу США, що не змінив свого рішення зробити паузу в тренерській кар'єрі після відходу з Ліверпуля в 2024 році і тому не зможе прийняти їхню пропозицію.

США шукають нового тренера після звільнення Грегга Бергалтера — під його керівництвом збірна не зуміла подолати груповий етап Кубка Америки, хоча була господинею турніру.

У 2026 році Сполучені Штати разом із Канадою та Мексикою приймуть чемпіонат світу з футболу.