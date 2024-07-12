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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 липня 2024 року.

Завершилася 869 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський на полях саміту НАТО анонсував схвалення Українського договору і назвав цей документ "успіхом для України".

- Росія веде кампанію залякування проти членів НАТО, але результат протилежний – Столтенберг.

- Зеленський про далекобійні удари по РФ: це шалене питання, але є добрі сигнали.

- Шість країн ЄС бойкотуватимуть міністерські зустрічі на час головування Угорщини.

- Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку російські загарбники здійснили три безуспішних штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого. Окрім того, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів — скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку.

Безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами райони Куп’янська і Глушківки.

На Лиманському напрямку, біля Макіївки і Невського, ворог впродовж доби провів п’ять атак, дві з яких ще тривають. Вдарив некерованими авіаракетами з озброєння армійської авіації біля Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень зросла до трьох. Одна з них на це час ще не закінчилась.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулось вже три бойових зіткнення. Ворог, за підтримки штурмової авіації, атакує Часів Яр та Іванівське. Бій триває.

На Торецькому напрямку ворог проводив по чотири атаки біля Північного та Торецька. Точаться бої. Ще один штурм наші воїни відбили неподалік Залізного.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії зіткнення. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 24. Окупанти, концентрують зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, намагаються протиснути нашу оборону на напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, яка била по районах семи різних населених пунктів. Українські воїни міцно тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському — кількість боєзіткнень збільшилась до шести. Всі атаки ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири безуспішних наступальних дії неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного. Біля останнього били по наших позиціях з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському напрямку противник атакував у бік Гуляйполя. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку бомбардувань зазнали Тягинка і Токарівка.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Рік тому ми почали працювати над новою й потужною архітектурою безпекових угод. Тоді була підписана декларація G7 на підтримку України, і за минулий рік до неї приєдналися 32 країни. Кожна угода робить нас сильнішими й діятиме протягом усього нашого шляху до НАТО.

Сьогодні ми схвалимо Український договір, і цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Ми обов'язково виконаємо кожен пункт – енергії для цього в нас задосить.

Дякую Генеральному секретареві Єнсу Столтенбергу за всі ці роки нашої співпраці. Альянс справді став сильнішим".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!