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Український центрбек прояснив ситуацію.

Центральний захисник збірної України U-23 Максим Таловєров в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ розповів, що народився в російському нальчику.

Гравець пояснив, що так сталося тому що його батько Вадим на той час (літо 2000 року) виступав за місцевий спартак.

"Стосовно місця народження – я народився в Нальчику. Так, це росія, тому що там грав мій батько. Та потім за декілька місяців ми вже всією сім'єю переїхали в український Донецьк. Тому вважаю, що це лише формальність, що я маю свідоцтво про народження там.

А стосовно Вікіпедії – мабуть, там написано так, тому що я завжди казав, що я з Донецька, що моє рідне місто – це український Донецьк.

Та найголовніше, вважаю, треба пам'ятати, що з 2014 року моя сім’я та мільйони інших сімей мали переїжджати. Найстрашніше, що вже біля 10 років страждають наші діти в лікарнях, у пологових будинках, ракети руйнують наші дома та квартири.

Вважаю, що це найголовніше, і нам потрібно нагадувати це при кожній можливості та поширювати всьому світу", — зазначив 24-річний представник австрійського ЛАСКа.

Нагадаємо, раніше УЄФА в профілі Таловєрова на своєму офіційному сайті вказала саме рф країною, де народився Максим. В УАФ відреагували, назвавши ці дані "прикрою помилкою" та наголосивши на тому, що такий вид помилок є "критичним і абсолютно неприйнятним".

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)