Зараз данець перебуває в статусі вільного агента.
Каспер Шмейхель, Getty Images
13 липня 2024, 00:17
Голкіпер Каспер Шмейхель невдовзі має поповнити склад Селтіка, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що між сторонами зараз тривають переговори. Йдеться про однорічний контракт, який включатиме опцію продовження ще на рік.
У сезоні-2023/24 Шмейхель представляв Андерлехт, який залишив на правах вільного агента на початку липня. У 32 матчах у всіх турнірах він пропустив 33 голи, 8 разів зберігши свої ворота "сухими".
Голкіпер також узяв участь у всіх чотирьох поєдинках (1 "сухий" матчі і 4 проп. голи) збірної Данії на Євро-2024, де вона зазнала поразки від країни-господарки турніру Німеччини (2:0) в 1/8 фіналу плей-оф.
Нагадаємо, ставши чемпіоном Шотландії-2023/24 Селтік здобув путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.