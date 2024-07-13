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Зараз данець перебуває в статусі вільного агента.

Голкіпер Каспер Шмейхель невдовзі має поповнити склад Селтіка, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що між сторонами зараз тривають переговори. Йдеться про однорічний контракт, який включатиме опцію продовження ще на рік.

У сезоні-2023/24 Шмейхель представляв Андерлехт, який залишив на правах вільного агента на початку липня. У 32 матчах у всіх турнірах він пропустив 33 голи, 8 разів зберігши свої ворота "сухими".

Голкіпер також узяв участь у всіх чотирьох поєдинках (1 "сухий" матчі і 4 проп. голи) збірної Данії на Євро-2024, де вона зазнала поразки від країни-господарки турніру Німеччини (2:0) в 1/8 фіналу плей-оф.

Нагадаємо, ставши чемпіоном Шотландії-2023/24 Селтік здобув путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.