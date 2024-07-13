Голкіпер Каспер Шмейхель невдовзі має поповнити склад Селтіка, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що між сторонами зараз тривають переговори. Йдеться про однорічний контракт, який включатиме опцію продовження ще на рік.

У сезоні-2023/24 Шмейхель представляв Андерлехт, який залишив на правах вільного агента на початку липня. У 32 матчах у всіх турнірах він пропустив 33 голи, 8 разів зберігши свої ворота "сухими".

Голкіпер також узяв участь у всіх чотирьох поєдинках (1 "сухий" матчі і 4 проп. голи) збірної Данії на Євро-2024, де вона зазнала поразки від країни-господарки турніру Німеччини (2:0) в 1/8 фіналу плей-оф.

Нагадаємо, ставши чемпіоном Шотландії-2023/24 Селтік здобув путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.