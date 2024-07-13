Завершилася 870 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Речниця мзс рф Захарова заявила, що Україна начебто готує підрив дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб нібито звинуватити в цьому росію.

🔸 Один із корпусів дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку росіяни запустили ракету, не підлягає відновленню.

🔸 росіяни викопали тіла трьох українських військових в окупованому селищі Каланчак на Херсонщині та вивезли їх в невідомому напрямку — повідомив "Центр журналістських розслідувань".

🔸 Київ очікує отримати до 20 винищувачів F-16 до кінця року. Водночас у НАТО існують переживання щодо проблем з логістикою підтримки цих літаків та браку потрібних злітних смуг в Україні — пише Bloomberg.

🔸 Уряд дозволив військовим оформлювати УБД на порталі "Дія" — повідомляє Мінцифри. Скоро ця послуга стане доступною в кілька кліків.

🔸 Сейм Польщі визнав депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду з боку радянської влади.

🔸 Суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього поліціянта, якого підозрюють у причетності до нападу на ветерана у Дніпрі, повідомили "Слідству.Інфо" в Офісі генпрокурора.

🔸 Міноборони Великої Британії не дозволяє бити ракетами Storm Shadow, які надали Україні, по росії — пише Telegraph.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 136 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України 45 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 58 КАБів), використав для ураження 429 дронів-камікадзе. Здійснив 3408 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців. Всі спроби противника були безуспішні. За попередніми підрахунками на даний час агресор втратив за сьогодні 27 військових вбитими та 52 пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, засіб ППО “Панцир — С1”, 38 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, а також пошкодити два танка, п’ять артсистем та автомобіль.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Три атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний — атакував 16 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів та Торського. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші — наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази в продовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Бої тривають досі. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в 11 бойових зіткнень. Дев’ять атак в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру захлинулись. Загарбники зазнають втрат. Ситуація напружена, триває бій в двох локаціях біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 19 атак противника поблизу Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка. 14 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Наразі, 33 атаки ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території. Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 166 окупантів, 69 з них — безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль і три гармати. Ще три гармати окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Парасковіївки та Костянтинівки. Успіху не мав.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 5 атак противника поблизу Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Роботиного.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які завдають ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Я пишаюся нашим народом і тим, чого зараз досягають українці. Повірте, разом ми можемо досягти набагато більшого для всіх нас – для наших країн, для наших громад, для наших людей. Я запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди. Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни – ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе. Тому що ми всі поділяємо одні й ті ж цінності й не хочемо, щоб війна десь руйнувала життя", — виступ під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!