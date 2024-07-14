Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 липня 2024 року.

Завершилася 871 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- крмель підготував лекції для дітей із тимчасово окупованих територій України про героїзацію окупантів.

- Олександр Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною.

- Прем'єр Ірландії здійснить візит до України найближчими тижнями.

- У присутності Зеленського: Віктор Орбан виступив проти вступу України до НАТО, — Bloomberg.

- Новий міністр оборони росії Андрій Бєлоусов – прозахідна людина, – Кирило Буданов.

- Єнс Столтенберг сказав, чи допомагає КНДР росії вести війну в Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував 11 разів в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 штурмові дії в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Боротьба триває!

Разом переможемо!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!