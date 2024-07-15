Завершилася 872 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Трампа вистрілили під час передвиборчого мітингу. Куля пробила йому вухо. Нападник убив одного глядача, ще двоє важко поранені. Нападника застрелив співробітник Секретної служби.

🔸 російські військові повністю окупували село Урожайне у Донецькій області — це нам підтвердили співрозмовники у підрозділі, який обороняє цей напрямок.

🔸 Україна веде перемовини зі Швецією щодо передачі винищувачів Gripen, розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

🔸 Парамедикиня Катерина Поліщук закликала Зеленського провести перевірку провести перевірку дій командира 59 бригади. Офіцер бригади каже, що командир "зі шкіри пнеться", щоб щось зробити та забезпечити.

🔸 Зеленський анонсував двосторонні безпекові угоди з Чехією, Словенією та Ірландією. Україна вже уклала 23 такі угоди.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати, дають жорстку відсіч, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення та у тилу.

З початку доби відбулося 89 бойових зіткнень, противник, 43 авіаційні удари (61 КАБ) та 532 удари дронами-камікадзе, здійснив 3 267 обстрілів позицій наших військ.

Противник завдав завдав три ракетні удари (задіяв чотири ракети), 43 авіаційних удари (скинув 61 КАБ), провів 532 удари дронами-камікадзе та здійснив 3267 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, також тричі, ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Греківки — провів, за уточненою інформацією, вісім штурмів. Успіху не мав.

Сіверський напрямок. Від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Ситуація контрольована.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка, а 12 атак загарбників вже відбито.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де ворог сьогодні вже 35 разів атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 29 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де іще триває шість боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

Протягом доби, за попередньою інформацією, українські воїни знешкодили як мінімум 203 окупанти. Також знищили два бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобіля. Підрахунок втрат ворога триває, і вони однозначно зростуть.

На Курахівському напрямку наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку, неподалік Водяного та Костянтинівки відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні слід відзначити воїнів 32-ї окремої механізованої бригади, які ефективно зменшують наступальний потенціал російських загарбників.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових "петріотів" та десятків інших систем ППО. І ми працюємо, щоб сила й кількість українських "петріотів" стали ще більшими. Вдячний усім партнерам, хто допомагає.

Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над іще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем’єром Ірландії теж готувати угоду.

Є Договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя.

Є нові оборонні пакети".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!