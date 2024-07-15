На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати, дають жорстку відсіч, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення та у тилу.

З початку доби відбулося 89 бойових зіткнень, противник, 43 авіаційні удари (61 КАБ) та 532 удари дронами-камікадзе, здійснив 3 267 обстрілів позицій наших військ.

Противник завдав завдав три ракетні удари (задіяв чотири ракети), 43 авіаційних удари (скинув 61 КАБ), провів 532 удари дронами-камікадзе та здійснив 3267 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, також тричі, ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Греківки — провів, за уточненою інформацією, вісім штурмів. Успіху не мав.

Сіверський напрямок. Від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Ситуація контрольована.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка, а 12 атак загарбників вже відбито.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де ворог сьогодні вже 35 разів атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 29 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де іще триває шість боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

Протягом доби, за попередньою інформацією, українські воїни знешкодили як мінімум 203 окупанти. Також знищили два бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобіля. Підрахунок втрат ворога триває, і вони однозначно зростуть.

На Курахівському напрямку наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку, неподалік Водяного та Костянтинівки відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні слід відзначити воїнів 32-ї окремої механізованої бригади, які ефективно зменшують наступальний потенціал російських загарбників.