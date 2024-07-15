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15 липня 2024, 22:56
Україна U-19 не розкрила захист Північної Ірландії на старті Євро-2024
Команда Дмитра Михайленка лише під завісу протистояння почала створювати гольові моменти.
, фото УАФ
15 липня 2024, 22:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Північна Ірландія U-19 — Україна U-19 0:0
Північна Ірландія U-19: Чарльз — Бріггс, Маккалліон (Гудман, 46), Леннон — Барр, Тріккетт (Д. Догерті, 64), Макклур, Томпсон (Гемілтон, 90+2) — Моррісон (Е. Догерті, 76), Грем (Еванс, 63), Гленфельд.
Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков (Дрозд, 87) — Ващенко (Обіная, 87) — Синчук, Гаджиєв, Цуканов, Маткевич (Шевченко, 87) — Богданов (Тутєров, 72).
Попередження: Маккалліон, Тріккетт, Макклур