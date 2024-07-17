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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 липня 2024 року.

Завершилася 874 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна та Чехія підписали угоди про спільне виробництво зброї. Згідно з ними, в Україні побудують новий патронний завод, а також вироблятимуть штурмові гвинтівки.

🔸 У цьому році Україна востаннє переведе стрілки годинника в кінці жовтня. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу з зимового на літній.

🔸 Головою Європарламенту переобрали мальтійську політикиню Роберту Мецолу. Вона входить до числа політиків, які висловлюють повну підтримку Україні.

🔸 Прокурорів Офісу Генпрокурора викрили на одержанні хабаря у розмірі $170 тисяч за закриття кримінального провадження.

🔸 Порошенко вніс заставу у розмірі 9 мільйонів гривень за ексрозвідника Романа Червінського.

🔸 Україна отримає €200 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на підтримку НАК "Нафтогаз України".

🔸 Угорщину юридично не можна позбавити головування в Раді ЄС, однак Євросоюз бойкотуватиме політику Орбана, — заявила в інтерв'ю "Суспільному" віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.