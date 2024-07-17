Завершилася 874 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна та Чехія підписали угоди про спільне виробництво зброї. Згідно з ними, в Україні побудують новий патронний завод, а також вироблятимуть штурмові гвинтівки.

🔸 У цьому році Україна востаннє переведе стрілки годинника в кінці жовтня. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу з зимового на літній.

🔸 Головою Європарламенту переобрали мальтійську політикиню Роберту Мецолу. Вона входить до числа політиків, які висловлюють повну підтримку Україні.

🔸 Прокурорів Офісу Генпрокурора викрили на одержанні хабаря у розмірі $170 тисяч за закриття кримінального провадження.

🔸 Порошенко вніс заставу у розмірі 9 мільйонів гривень за ексрозвідника Романа Червінського.

🔸 Україна отримає €200 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на підтримку НАК "Нафтогаз України".

🔸 Угорщину юридично не можна позбавити головування в Раді ЄС, однак Євросоюз бойкотуватиме політику Орбана, — заявила в інтерв'ю "Суспільному" віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом від початку цієї доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, а таккож 46 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 417 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки. Українські захисники відбили шість атак, ще три — наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники шість разів безрезультатно атакували позиції українців неподалік Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам’янського, Північного та Переїзного. Оборонці української землі зупинили вісім атак росіян, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку наразі триває два боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Наші воїни зупинили шість ворожих атак, одна атака — продовжується.

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Три боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них — безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини «Тигр», два БПЛА «Ланцет» та один «Supercam». Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль.

На Курахівському напрямку ворог також активний — 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, два бої — продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Зрештою, під час двох боєзіткнень — зазнали невдачі.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін — не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Підписав сьогодні два документи. Перший – указ по відзначенню державними нагородами наших воїнів. 266 прізвищ. Воїни різних елементів Сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану.

І другий документ: мною ініційовано законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території.

Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!