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Але це не Едерсон.

Воротар збірної Бразилії Бенто переходить в Ан-Наср з Атлетіко Паранаенсе. Про це повідомляє офіційний сайт саудівського клубу.

Зазначається, що сума трансферу склала 18 млн. євро. З самим футболістом підписано контракт до 30 червня 2028 року.

Минулого сезону Бенто провів у складі Атлетіко П 27 матчів, пропустив 16 голів та зібрав 14 "clean sheets". Також він був запасним воротарем збірної Бразилії на крайньому Кубку Америки.

Раніше повідомлялося, що Ан-Наср запропонував за воротаря Манчестер Сіті Едерсона 30 мільйонів євро.