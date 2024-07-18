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Юний американець встановив рекорд МЛС.

Півзахисник Філадельфії Юніон Каван Салліван став наймолодшим футболістом, який зіграв у матчі МЛС. Про це повідомляє Sport.es.

Салліван вийшов на поле в матчі з Нью-Інгленд Революшн, який відбувся сьогодні та завершився перемогою Філадельфії з рахунком 5:1.

14-річний півзахисник вийшов на заміну на 85-й хвилині, тим самим встановивши рекорд ліги. На даний момент Кавану 14 років та 293 дні, він є наймолодшим гравцем в історії МЛС. Раніше це звання належало Фредді Аду, який у 2004 році дебютував за Ді Сі Юнайтед у віці 14 років та 307 днів.