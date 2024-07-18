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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-19 у рамках групи A, у якому зіграють Норвегія та Україна.

Збірні Норвегії та України зіграють у Белфасті на стадіоні Сів'ю матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках групи A.

Луїш Пімента, після поразки від Італії (1:2), залучив до стартового складу Лофтеснес-Б'юне праворуч у захисті, тоді як Кілен та Еустбе розташуються на флангах півзахисту, а Фарос гратиме на вістрі атаки.

Дмитро Михайленко, на тлі нічиєї проти Північної Ірландії (0:0), використав із перших хвилин Тутєрова та Кревсуна в центральній вісі, тоді як Пономаренко очолить атаку.

Норвегія U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Б’юне, Гарам, Гольтен, Андерсен — Гелланн — Кілен, Гернес, Гранос, Еустбе — Фарос.

Запасні: Естрот, Гонстад, Рестен, Гельсен, Еукленн, Банг-Кіттільсен, Педерсен, Бреут, Стейнсет.



Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков — Ващенко — Тутєров, Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко.