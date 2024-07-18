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За два матчі чемпіонату Європи-2024 команда Дмитра Михайленка не забила жодного м'яча, але й жодного не пропустила.

Дні чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років тривають, хоча посеред цього спекотного літа українські вболівальники й не надто залучені до подій на цьому турнірі в значно більш прохолодній, аніж Україна нині, країні — Північній Ірландії. Не сприяє цьому й виступ команди Дмитра Михайленка, якій вдалось стати однією з восьми учасників фінального раунду змагань.

"Синьо-жовті" в першому турі зіграли внічию без голів проти господарів турніру (0:0), тоді як у другій грі нашої групи A Італія здолала опір Норвегії (2:1). І оскільки нам у другому турі треба було зустрітись саме із скандинавськими опонентами, то легкий математичний підрахунок дозволяв зрозуміти, що в суперників майже немає інших потрібних їм сценаріїв, окрім як перемагати.

Із цим було щось робити та чинити відповідний спротив, але те, що ми побачили в першому таймі у виконанні України, уже не вперше на цьому турнірі, то радше було щастя, що ми не пропустили м’яч, який міг одразу й закрити всі питання в цій дуелі. А підстави для цього були, бо хоча б той-таки Кілен аж двічі перевіряв на міцність праву стійку наших воріт.

Про гру в атаці від команди Михайленка до перерви ми взагалі нічого не могли сказати, бо навіть із поверненням до складу Пономаренка на Кревсуна жодних тектонічних зсувів у бажаному напрямку не відбулось. На початку другого тайму ситуація теж була не найкращою, а от уже під завісу гри ми знову почали прокидатись.

Але друге казати, що для здобуття перемоги банально не вистачило часу за тієї інтенсивності, що виникла фактично на рівному місці, ми вже не будемо. Наші моменти — то удари з великих відстаней до воріт, нехай і доволі непогані, тоді як у суперників був шанс Гонстада наприкінці основного часу, і от тоді дійсно все могло завершитись для "синьо-жовтих". Але суперник схибив і нам пощастило.

Завершуватимемо груповий етап матчем проти Італії, тоді як Норвегія зустрінеться із Північною Ірландією.Норвегія U-19 — Україна U-19 0:0Берсгейм — Лофтеснес-Б’юне, Гарам, Гольтен, Андресен — Гелланн — Кілен, Гернес (Браут, 68), Гранос, Еустбе (Банг-Кіттільсен, 68) — Фарос (Гонстад, 68).Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков (Єрмачков, 21) — Ващенко — Тутєров (Шевченко, 62), Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко (Богданов, 62).Попередження: Гарам, Гольтен, Андерсен — Пономаренко, Ващенко, Маткевич, Гаджиєв