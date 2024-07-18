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Українці здобули другу перемогу у двох матчах на груповому етапі.

Збірна України з пляжного футболу розгромила Саудівську Аравію у матчі другого туру групового етапу Євроліги-2024 у Дивізіоні В з рахунком 6:1.

У складі "синьо-жовтих" хет-триком відзначився Олег Зборовський, а ще по голу забили Андрій Пашко, Дмитро Войток та Юрій Щериця. У суперника єдиний гол забив Аль Хамамі.

Таким чином, Україна здобула другу перемогу після двох ігор, розгромивши у першому матчі Ліван (6:1).

Завтра, 19 липня, відбудеться заключний матч групового етапу проти збірної ОАЕ. Початок о 18:00 за Києвом. Це буде матч за перше місце у групі В.

Україна — Саудівська Аравія 6:1

Голи: Пашко, 7, Зборовський, 15, 24, 35, Войток, 25, Щериця, 31 — Аль Хамамі, 31.

Україна: Неруш, Пославський, Левченко, Корнійчук, Зборовський, Пашко, Заворотний, Войток, Войтенко, Потапов, Щериця, Щитник.

Попереджений: Щериця, 35.

Вилучений: Щериця, 36.