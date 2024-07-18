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Позачергове засідання Ради ФІФА заплановано на 20 липня.

ФІФА може ухвалити рішення про відсторонення ізраїльських збірних і клубів від участі в міжнародних турнірах, повідомляє агентство Reuters.

Позачергове засідання Ради ФІФА заплановано на 20 липня. Згідно з доповіддю адвоката Макса дю Плессі, дії ізраїльської влади в Палестині підривають основні цілі та ідеї ФІФА.

Крім того, у звіті зазначено, що Ізраїль порушує права людини, а уряд країни допускає дискримінацію за національною ознакою, що є порушенням гуманітарних цілей і позиції ФІФА.

Ізраїль 7 вересня 2023 року розпочав військову операцію в секторі Газа, яка триває досі.

Нагадаємо, у травні голова Футбольної асоціації Палестини Джибріл Раджуп зажадав від ФІФА припинити членство Федерації футболу Ізраїлю в організації.