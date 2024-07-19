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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 липня 2024 року.

Завершилася 876 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Українські дрони вразили російську базу на озері Донузлав у Криму".

- "Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який прибув з робочим візитом до Харкова, оголосив про надання Україні $100 млн на підготовку до третьої зими в умовах повномасштабного вторгнення рф".

- "У населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з рф та Білоруссю не будуть вимикати світло", — заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

- "В Україні мінімум 6 млн чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої дані", – нардеп Осадчук.

- "Підвищення акцизів на паливо буде! Прийнято законопроєкт", – Железняк. "Податок піднімуть з 1 вересня. Кошти, отримані від цього, підуть на армію".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На даний час відбулося 107 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобіля.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші — наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території. Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше двохсот окупантів, 73 з них — безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, три артилерійські системи, вісім автомобілів. Ще дві гармати, танк та шість автомобілів окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Чотири атаки неподалік Красногорівки тривають досі.

Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На даний час триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито українськими воїнами.

Сьогодні, за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 110 окремої механізованої бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Слава українським воїнам! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!