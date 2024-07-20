Завершилася 877 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Львові стріляли у мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла у лікарні. Триває операція із затримання нападника.

🔸 росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва. Відомо про трьох загиблих, серед них — дитина, а також 15 постраждалих.

🔸 Єврокомісія вже оцінює законопроєкт про можливість укласти угоду зі слідством щодо корупційних злочинів — заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

🔸 Правоохоронці затримали 30 підозрюваних у розкраданні грошей в армії. Сума збитків становить понад 138 мільйонів гривень.

🔸 Розгляд апеляційної скарги на вирок у справі Катерини Гандзюк почався заново. Цьому передувала відставка одного із членів колегії суддів. Активісти вважають, що справу можуть "злити".

🔸 Ігорю Коломойському продовжили тримання під вартою до 2 вересня. Він також може внести заставу у 1,9 млрд гривень.

🔸 Україна та Британія підписали угоду щодо кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей. Прем'єр Британії Кір Стармер обіцяє подвоїти допомогу Україні.

🔸 Українські зенітники збили російський Су-25 у небі над Донеччиною на Покровському напрямку. Літак намагався обстрілювати позиції Сил оборони.

🔸 Ще 12 дітей повернули з окупації в Україну — повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

🔸 Зеленський припустив, що піде у відставку, але тоді, коли "покінчить" із росією та путіним і закінчить війну. Він також заявив, що якщо продовжувати тиснути на росію — її можна змусити до дипломатичного завершення війни. 

🔸 Зеленський проведе телефонну розмову з Трампом уперше з 2021 року — пише CNN.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби, відбулося 101 бойове зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, і 65 авіаударів, скинувши 91 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 447 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Глибокого. У результаті боєзіткнень — не мав успіху.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири — наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, а також Серебрянського лісництва. Сили оборони дали відсіч росіянам, не даючи їм жодного шансу.

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Оборонці української землі відбили усі шість атак противника.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Часового Яру та Білої Гори. Наразі тривають ще дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. Одинадцять боїв — завершено, ще два боєзіткнення — продовжуються.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка та Новоселівка Перша. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 247 окупантів, 78 з них — безповоротно. Також знищено два танки, дві БМП, дві бронемашини «Тигр», три гаубиці Д-30, три БПЛА «Ланцет», шість одиниць автотранспорту та комплекс відеоспостереження «Муром-М». Крім цього, пошкоджено танк, чотири гаубиці Д-30, дві гармати 2А65 та протитанкову гармату МТ-12.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Карлівки та Костянтинівки. За уточненою інформацією, продовжується один бій.

На Времівському напрямку загарбники здійснили одну безуспішну наступальну дію неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Українські захисники відбили шість ворожих атак біля Малої Токмачки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни також зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб. І я прошу вас проявити в цьому своє лідерство і, будь ласка, переконати інших партнерів зняти обмеження. Нам потрібен цей крок – крок, який змусить Росію шукати миру", — виступ президента на засіданні уряду Великої Британії.

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