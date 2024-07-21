Завершилася 878 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Трамп назвав телефонну розмову із Зеленським "дуже гарною" і заявив, що, "як наступний президент США, принесе мир у світ і покладе край війні". Речник президента України Никифоров заявив, що Трамп закликав Зеленського "не вірити fake news про те, що його перемога на виборах може бути вигідна росії".

🔸 Фаріон убили тоді, коли вона чекала на таксі, щоб поїхати до доньки. У той час у мікрорайоні не було світла, тому більшість камер спостереження не працювали.

🔸 США розкрили дані про свій ядерний арсенал. Станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США сягав 3748 одиниць. Ці показники свідчать про скорочення запасів на 88% порівняно з кінцем 1967 року.

🔸 Угорщині загрожує паливна криза після того, як Україна заборонила постачання нафти російської компанії "Лукойл" через свою територію — пише Politico.

🔸 Трамп "має силу", щоб завершити російсько-українську війну, причому на умовах Києва — заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу.

З початку доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе, здійснив 3 179 обстрілів по позиціях наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. Успіху не мали.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. На цей час продовжуються сім боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку за день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів, Невське і Макіївка п’ять атак відбито, дві — тривають.

На Сіверському напрямку наші війська відбили вісім спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку завершились невдачею 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Продовжуються бойові дії у трьох локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля «Тигр», два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса «Ланцет». Також знешкоджено три артсистеми загарбників.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив п’ять атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку успіху не мали вісім штурмових дій ворога на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері — Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на Донеччині.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі.

Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави.
 
Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня.

Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!