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Україна U-19 сенсаційно здолала Італію та вийшла до півфіналу Євро-2024

Команда Дмитра Михайленка здобула путівку до плей-оф поточного турніру, а також виборола місце на наступному чемпіонаті світу.

Україна U-19 — Італія U-19, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна U-19 — Італія U-19 3:2

Голи: Синчук, 8, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен.) — Ебоне, 34, Романо, 52



Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Михавко — Ващенко (Обіная, 89) — Синчук (Тутєров, 89), Кревсун, Гаджиєв (Цуканов, 90+2), Маткевич — Пономаренко.



Італія U-19: Магро — Маньї, Корраді, К’яродія (Мане, 64), Паньюкко — Романо, Гардер (Ліпарді, 69), Ді Маджо (Манніні, 46) — Ангеле (Пафунді, 69) — Ебоне, Сіа (Бартезагі, 77).



Попередження: Ващенко, Пономаренко, Михавко, Маткевич — Корраді



На 73-й хвилині був вилучений Крістіан Корраді (Італія U-19) (друге попередження).