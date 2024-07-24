Інше

Завершилися перші два матчі групового етапу турніру у Франції.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції відбулися два матчі.

Колектив Хав'єра Маскерано дозволив марокканцям вести в два м'ячі до 68-ї хвилини. Скоротити відставання після двох результативних ударів Суф'яна Рахімі зумів Джуліано Сімеоне. Від поразки аргентинців урятував у кінці зустрічі Крістіан Медіна.

Аргентина — Марокко 2:2

Голи: Сімеоне, 68, Медіна, 90+16 — Рахімі, 45+2, 51 (пен.)

Аргентина: Рульї — Гарсія (Ечеверрі, 83), Ді Чезаре, Отаменді, Солер (Аміоне, 69) — Альмада, Ессе (Фернандес, 69), Медіна, Зенон (Сімеоне, 54) — Бельтран (Гонду, 69), Альварес

Марокко: Ель Каджуї — Хакімі, Букамір, Таргаллін, Ель Уаді — Річардсон, Ель Аззузі (Накаш, 81) — Ахомаш (Еззальзулі, 59), Ель Ханнусс (Бушуарі, 90+2), Бен Сегір (Кешта, 81) — Рахімі

Попередження: Фернандес, Ді Чезаре — Ахомаш, Ель Ханнусс, Ель Уаді, Рахімі, Таргаллін, Ель Каджуї

Дебютант Олімпіади Узбекистан гідно тримався в поєдинку з Іспанією, але все ж зазнав поразки. Відкрив рахунок у зустрічі Марк Пубіль, після чого Елдор Шомуродов відновив паритет. У другій половині Серхіо Гомес спочатку не скористався можливістю відзначитися голом з 11-метрової позначки, а потім все ж забив із гри.

Узбекистан — Іспанія 1:2

Голи: Шомуродов, 45+3 (пен.) — Пубіль, 29, Гомес, 62

На 59-й хвилині Гомес не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Узбекистан: Нематов — Алікулов, Хусанов, Хамралієв, Юлдошев — Бурієв (Жиянов, 67), Рахмоналієв — Файзуллаєв, Жалоліддінов (Холматов, 67), Урунов (Норчаєв, 59) — Шомуродов (Ібрагімов, 79)

Іспанія: Тенас — Пубіль, Кубарсі (Пачеко, 46), Гарсія, Міранда — Ф. Лопес (Бернабе, 76), Барріос — Орос (Д. Лопес, 76), Баена (Турр'єнтес, 87), Гомес — Руїс (Омородіон, 87)

Попередження: Жалоліддінов, Бурієв, Холматов — Кубарсі, Пубіль, Бернабе, Руїс, Омородіон