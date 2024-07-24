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Ще один гравець міг опинитися поза заявкою збірної України U-23.

Центральний захисник Максим Таловєров розповів, що міг не зіграти на Євро в Німеччині або на Олімпіаді у Франції, передає YouTube-канал ВЗБІРНА.

ЛАСК, який 24-річний українець представляє на клубному рівні, спочатку казав, що гравець має обрати один літній міжнародний турнір, в якому він братиме участь.

"ЛАСК мав дуже багато питань. Клуб спочатку мені казав обирати між Євро та Олімпіадою, але я ще взимку почав працювати над цим. Дуже щасливий, що вдалося домовитися з ЛАСКом. Чому я мав втомитися? Це моя робота мрії — я щасливий тренуватися. Я кайфую від футболу і хочу грати щодня", — зазначив Таловєров.

Максим також поділився своїми думками щодо відсутності в заявці олімпійської збірної кількох виконавців, яких клуби все ж не відпустили на Олімпіаду.

"Мудрик, Трубін та Судаков мене дуже підтримують, щодня питають, як наші тренування, як себе почуваємо. Їхня підтримка дуже важлива. Звісно, я засмучений, що вони не тут, але це життя. Клуби відповіли ні — що ми можемо зробити? Проте у нас зібралася гарна команда, яка працює на 120%", — вважає захисник.

За матчем Ірак — Україна в 1 турі групового етапу ОІ-2024 можна слідкувати на нашому сайті.

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)