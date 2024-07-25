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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 липня 2024 року.

Завершилася 882 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Під час візиту до Китаю Кулеба розповів про готовність України до переговорного процесу з росією. А Пекін підтвердив — зброю москві не постачатиме.

🔸 Сирський розповів, що Україна має план, як деокупувати Крим. За його словами, цей намір — цілком реалістичний.

🔸 До ЗСУ долучилися перші ексув’язнені жінки — сім жінок вже уклали контракти та пройшли ВЛК.

🔸 У Москві вибухнув автомобіль, який належить офіцеру ГРУ — вибухом йому відірвало ступні. Пізніше у Туреччині затримали підозрюваного у підриві.

🔸 Трамп заявив, що готовий до дебатів із Гарріс. Вони заплановані на 10 вересня.

🔸 Чехія продовжить закупівлі артилерійських снарядів для українського війська у 2025 році. До проєкту доєднаються пʼять чеських збройових компаній, які брали участь і в цьогорічних постачаннях.

🔸 Словаччина погрожує Україні "заходами у відповідь" на заборону транспортування нафти російського "Лукойлу" через свою територію.