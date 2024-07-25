Завершилася 882 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Під час візиту до Китаю Кулеба розповів про готовність України до переговорного процесу з росією. А Пекін підтвердив — зброю москві не постачатиме.

🔸 Сирський розповів, що Україна має план, як деокупувати Крим. За його словами, цей намір — цілком реалістичний.

🔸 До ЗСУ долучилися перші ексув’язнені жінки — сім жінок вже уклали контракти та пройшли ВЛК.

🔸 У Москві вибухнув автомобіль, який належить офіцеру ГРУ — вибухом йому відірвало ступні. Пізніше у Туреччині затримали підозрюваного у підриві.

🔸 Трамп заявив, що готовий до дебатів із Гарріс. Вони заплановані на 10 вересня.

🔸 Чехія продовжить закупівлі артилерійських снарядів для українського війська у 2025 році. До проєкту доєднаються пʼять чеських збройових компаній, які брали участь і в цьогорічних постачаннях.

🔸 Словаччина погрожує Україні "заходами у відповідь" на заборону транспортування нафти російського "Лукойлу" через свою територію.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 125 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог досить активний на Лиманському, Краматорському та Времівському напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 59 КАБ), використав для ураження 550 дронів-камікадзе. Здійснив 3313 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого, Тихого та Сотницького Козачка. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 73 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА. Пошкоджено дві артилерійських системи та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку загарбники протягом дня вісім разів намагалися просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Досі точиться одне боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Бій в районі Верхньокам’янського продовжується.

На Краматорському напрямку активність агресора вилилась в десять бойових зіткнень. Сім атак поблизу Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового захлинулись. Три боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали шість атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Дві атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Ворог 27 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка. Шість атак тривають. Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили сьогодні понад 200 окупантів, 63 з них — безповоротно. Знищено один танк, бойову броньовану машину, артсистему та дев’ять автомобілів. Ще три автомобіля пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки, де укранські воїни відбили 22 атаки, п’ять боєзіткнень триває. Також досі точаться бої біля Красногорівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Костянтинівки та Водяного – сім атак відбито, ще п’ять триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором сьогодні.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов'язково Україні треба скористатись. Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!