Інше

Астон Вілла навіть заробила на перепродажі свого нещодавнього новачка.

Французький нападник Мусса Діабі трохи більше, аніж рік тому перейшов із леверкузенського Баєра до бірмінгемської Астон Вілли за 55 млн євро.

Однак заграти на високому рівні в Англії 25-річний виконавець так і не зумів, через що його трансферна вартість почала зменшуватись.

"Леви" бачили цей від’ємний рух, тому в ситуації, коли вже цього літнього трансферного вікна до них завітав аравійський Аль-Іттіхад із пропозицією в 60 млн євро, двічі не думали.

Напередодні трансфер було офіційно підтверджено підписанням контракту з гравцем до 2029 року.

Діабі зароблятиме на Близькому Сході 13 млн євро за сезон.

За рік у Віллі Мусса забив 10 голів та віддав дев’ять гольових передач у 54 матчах.