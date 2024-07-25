Астон Вілла навіть заробила на перепродажі свого нещодавнього новачка.
Мусса Діабі, x.com/ittihad
25 липня 2024, 07:50
Французький нападник Мусса Діабі трохи більше, аніж рік тому перейшов із леверкузенського Баєра до бірмінгемської Астон Вілли за 55 млн євро.
Однак заграти на високому рівні в Англії 25-річний виконавець так і не зумів, через що його трансферна вартість почала зменшуватись.
"Леви" бачили цей від’ємний рух, тому в ситуації, коли вже цього літнього трансферного вікна до них завітав аравійський Аль-Іттіхад із пропозицією в 60 млн євро, двічі не думали.
Напередодні трансфер було офіційно підтверджено підписанням контракту з гравцем до 2029 року.
Діабі зароблятиме на Близькому Сході 13 млн євро за сезон.
За рік у Віллі Мусса забив 10 голів та віддав дев’ять гольових передач у 54 матчах.