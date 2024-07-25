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Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років, який пройде 25 липня і розпочнеться о 21:00.

Груповий етап чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років залишився позаду, і оскільки збірна України таки зуміла здобути перепустку до плей-оф від групи A, то на неї очікує протистояння на Віндзор Парк у Белфасті проти Франції в півфіналі.

ФРАНЦІЯ U-19 — УКРАЇНА U-19

ЧЕТВЕР, 25 ЛИПНЯ, 21:00. ВІНДЗОР-ПАРК, БЕЛФАСТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШМАЕЛ БАРБАРА (МАЛЬТА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Чемпіонат Європи в цій віковій категорії — це надзвичайно швидкий за розіграшем турнір, про що вже неодноразово казав навіть сам наш головний тренер Дмитро Михайленко. А отже якщо Україна вийшла з групи, то фактично гарантовано мала б потрапити на не менш сильного суперника, аніж була Італія в останньому турі. Питання залишалось тільки в тому, Франція то буде чи Іспанія.

У підсумку, Франція. За великим рахунком, зайвий раз говорити, що це — дуже потужний опонент, немає жодного сенсу. У країні справно працює конвеєр із підготовки якісних молодих виконавців, і от саме в юному віці вони й "заробляють" собі ті самі мільйони в ціннику на умовному Transfermarkt, тоді як потім уже доля може зіграти з ними поганий жарт. Подібні приклади ми також бачили.

Чи є серед нинішньої юнацької збірної "Les Bleu" гравці, яких уже оцінюють в дуже серйозні кошти? Звісно, що є. Навіть Італія б позаздрила такому розмаїттю, бо в "адзурріні" лише Франческо Камарда перевалює за "десятку", тоді як у Франції вже далеко за цією позначкою 18-річний нападник Лор’яна Елі Джуніор Крупі й десь близько цієї позначки форвард франкфуртського Айнтрахта Жан-Маттео Бауя та захисник Ліона Саель Кумбеді. Із усіма ними буде нагода познайомитись, бо вони складають основу команди Бернарда Діомеде.

Франція подолала груповий етап наче й без проблем — 2 перемоги над Туреччиною (2:1) та Данією (4:2) й нічия в останньому турі проти Іспанії (2:2), однак за своєю сутністю ці результати здобувались "Les Bleu", окрім матчу проти данців, ледь не на межі. Що також варто відзначати — команда Діомеде пропускала в кожній грі, тобто лише на одному дороговартісному Кумбеді далеко не заїдеш.

І ось тепер варто перемикати увагу на проблеми команди Дмитра Михайленка. А їх ми побачили за ходом групового етапу чимало. Звичайно, перемогу над резервним складом Італії (3:2) ми просто не можемо не відзначати, бо лише за рахунок цього результату ми дістались такої високої стадії та вже точно гратимемо на чемпіонаті світу-2025. Але до цього ж були ігри проти Північної Ірландії та Норвегії (двічі по 0:0), які також ніхто не забув.

А що ще принесла нам гра проти "адзурріні", так це одразу три дискваліфікації для гравців основного складу. При чому, у найбільш проблемних позиціях. Забивний форвард Матвій Пономаренко й перший тур пропускав через дисциплінарні санкції, що позначилось на результаті (хоча й його поява в другій грі ситуацію не надто покращила), а ось виліт опорника Данила Ващенка та півзахисника Андрія Маткевича — це вже реально проблема, бо замінити їх фактично ніким.

Ми ж ще й лівого захисника Миколу Огаркова через травму в другому турі втратили, тож і без того куций склад наразі себе фактично вичерпав. Хоча, можливо, час себе показати Крістіану Шевченку, тоді як у опорній зоні очікуємо Самуеля Обінаю, а в нападі знову спробуємо зіграти з Дмитром Богдановим, який малоефективно відбігав ще й чемпіонат Європи до 17 років цього літа. Проблема в тому, що всі ці ротації виглядають настільки очевидними, що суперникам буде неважко до них підготуватись. А дивувати, як показує практика, одразу з перших хвилин у "синьо-жовтих" не виходить.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Франція U-19: Бенгуї — Сумаоро, Гоміс, Жаке, Кумбеді — Буабре, Атаньяна, Бенама — Баоя, Крупі, Аїкі.

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Михавко — Обіная — Тутєров, Гаджиєв, Кревсун, Шевченко — Богданов.

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024