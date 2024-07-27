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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 липня 2024 року.

Завершилася 884 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід — 60 діб у СІЗО без права внесення застави.

🔸 У поліції заявили, що підозрюваний, ймовірно, готувався також і до інших злочинів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив правоохоронців, які знайшли його.

🔸 Підозрюваний у вбивстві Фаріон "абсолютно проукраїнський". Хлопець любить і поважає Україну, а свій вчинок вважає правильним — розповів заступник голови Нацполіції Нєбитов після особистого спілкування з юнаком.

🔸 Українські військові завдали удару по аеродрому "Саки" в Криму.

🔸 У 59 бригаді ім. Якова Гандзюка завершили перевірку після публічної критики парамедикині Пташки дій комбрига — випадків видання злочинних наказів не виявили.

🔸 Єврокомісія передає перші €1,5 млрд від заморожених російських активів на оборону та відбудову України.

🔸 Обладнання для енергетики будуть ввозити в Україну без мит та ПДВ — такі закони підписав Зеленський.

🔸 Під час останніх повітряних атак по Україні рф запускала безпілотники невстановленого типу з фанери та пінопласту, щоб визначити місце розташування ППО — повідомили в ГУР.

🔸 У МАГАТЕ підтвердили, що на Південноукраїнській АЕС сталася зупинка другого енергоблоку через проблему з трансформатором.