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Узбекистан U-23 - Єгипет U-23, Getty Images
27 липня 2024, 20:29
У другому турі групового етапу Олімпійських ігор між собою грали Узбекистан U-23 і Єгипет U-23.
Мінмальну перемогу здобули номінальні гості в цій грі.
Узбекистан U-23 — Єгипет U-23 0:1
Гол: Кока, 11.
Узбекистан U-23: Нематов, Хамралієв, Алікулов, Хусанов, Абдірахматов, Урунов (Жиянов, 46), Жалоліддінов (Іброхімов, 72), Файзуллаєв, Холматов (Рахмоналієв, 64), Бурієв (Норчаєв, 72), Шомуродов (Оділов, 84).
Єгипет U-23: Ала, Ейд, Абдельмагід, Файєд, Ель Дебес, Ель-Ненні, Шехата (Отто, 64), Кока, Зізо (Саад, 65), Адель (Камаль, 90), Фейсал (Мажар, 87).
Предупредження: Шехата (13), Рахмоналієв (86), Мажар (90+4).