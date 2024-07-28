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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 липня 2024 року.

Завершилася 885 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Міноборони заявили, що понад 75% поранених військовослужбовців повертаються в стрій після реабілітації.

- В результаті диверсійних заходів на території Росії було уражено три ворожі вертольоти.

- Су-34 ВКС Росії зазнав аварії у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався.

- "ГУРкіт" в дії: дрони української розвідки атакували НПЗ та три військові аеродроми РФ – джерела УП в ГУР МОУ.

- Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що робот, який може транспортувати одразу двох поранених, запущений у серійне виробництво.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Відбито п’ять атак російських окупантів у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій триває поблизу Вовчанська. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 117 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артилерійських систем, бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, також знищено сім БпЛА. Зазнали пошкоджень вісім артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки.

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили шість штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

Агресор 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки ще триває.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають.

Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 248 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танка, дві артилерійських системи, шість автомобілів та шість бойових броньованих машин, одна одиниця спеціальної техніки. Окрім того, п’ять танків, три автомобіля, чотири ББМ і одна ворожа гармата були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося шість боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.

На Придніпровському напрямку, наші воїни два рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Справжні захисники країни: сильні, мужні та сміливі.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Наше військо довело свою сучасність і силу, які спроможні встановити бажаний мир в Україні. Коли ми справедливо говоримо про необхідність зброї, маємо не забувати, що підтримка і захист наших воїнів – це також зброя.

Наша незалежність міцно тримається на наших людях. І з цим розумінням ми повинні створити відповідну систему реабілітації, з найвищим рівнем підготовки необхідних кадрів і центрами відновлення. Це наше завдання, це наша мета, це наш шлях.

Сказав це під час участі в першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність».

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!