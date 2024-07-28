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Форвард збірної України гратиме в чемпіонаті Греції.

Брюгге домовився про перехід Романа Яремчука в Олімпіакос, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, 28-річний українець стане повноправним гравцем грецької команди, підписавши з нею 4-річний контракт. За трансфер бельгійці отримають близько 5 мільйонів євро плюс бонуси.

Яремчук вирушить до Греції, де в понеділок, 29 липня, пройде медогляд, щоб завершити перехід.

Нагадаємо, що Роман Яремчук приєднався до Брюгге влітку 2022 року, перейшовши з Бенфіки за 17 мільйонів євро. Однак після не найуспішнішого дебютного сезону він на рік відправився в оренду до Валенсії.

Раніше повідомлялося, що Яремчук відмовив Трабзонспору.