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Іспанія — чемпіон Європи U-19

Дев'ятий у історії трофей у цій віковій категорії для "Фурії Роха".

Іспанія U-19 — Франція U-19, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Іспанія U-19 — Франція U-19 2:0

Голи: Браво, 41, Діао, 69



Іспанія U-19: Хіменес — Переа, Кеддарі, Гасеровські, Х. Діас — Беліаїд (Сенхаджі, 80), Чема, Ернандес — Д. Родрігес (Діао, 68), Браво, Мелья (Х. Родрігес, 80).



Франція U-19: Бенгі — Кюмбеді, Гоміс, Жаке, Сумаоро — Ассумані (Маюлю, 62), Атангана, Бенама (Амугу, 73) — Баоя (Мішаль, 62), Крупі, Буабре (Нгура, 62).



На 76-й хвилині був вилучений Йоні Гоміс (Франція U-19) (грубе порушення).