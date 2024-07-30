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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 липня 2024 року.

Завершилася 887 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- МЗС Латвії передасть Україні 100 безпілотників, придбаних на кошти, які очільниця відомства Браже зібрала, пробігши півмарафон навесні цього року.

- Генштаб: Сили оборони вразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ.

- Німеччина спільно з Данією передала Україні 8 танків Leopard 1A5.

- США виділяють Україні пакет військової допомоги на $200 млн.

- Словацький прем’єр Фіцо зустрівся з послом України Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Основні зусилля прикладає на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони жорстко відповідають на будь-яку активність окупантів.

Загалом, від початку доби вже відбулося 99 бойових зіткнень.

Під ударами ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколодне.

Крім того, на Харківському напрямку російські окупанти чотири рази штурмували позиції українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Зазнали втрат та відійшли.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції наших підрозділів неподалік Стельмахівки та Піщаного. Здійснив бомбардування районів Куп’янська і Петропавлівки. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два — тривають.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Іванодар’ївка, Спірне та Переїзне оборонці української землі відбивають дві атаки, а чотири спроби просунутись уперед були для противника невдалими. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Дубово-Василівки, Кліщіївки та Григорівки. Два з них досі тривають.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак від початку доби зросла до 12. Зосередження зусиль протмвника відзначається в районах Північного, Залізного та Нью Йорка.

Українські воїни відбили вісім атак, інші — продовжуються. Бомбардуванням росіян піддався Торецьк і прилеглі до нього території — ворог скинув 8 КАБів.

На Покровському напрямку, як і зазвичай останнім часом, відбулась найбільша кількість боєзіткнень. Сьогодні окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах десяти різних населених пунктів. Найактивніше ворог діє біля Прогресу, Новоолександрівки, Тимофіївки та Желанного. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника. 16 боїв продовжуються. Ворожа авіація скинула на напрямку майже два десятки керованих авіабомб, а також била НАРами поблизу Олександрополя і Новобахмутівки.

Відбулися бої поблизу Костянтинівки, Антонівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За сьогоднішній день зупинено 17 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито ворожий штурм неподалік Великої Новосілки. У районах Костянтинівки і Водяного у цей час точиться ще п’ять боїв. Окупанти вдарили трьома КАБами поблизу Катеринівки, та застосували некеровані авіаракети біля Новодонецького.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили три невдалі спроби просунутись неподалік Малої Токмачки. Отримали жорстку відсіч. Випустили понад півсотні НАРів у бік Кам’янського та Мирного.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість бомбардував райони населених пунктів Львове, Тягинка та Новотягинка — застосував сім КАБів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні – дві наші області, робота в громадах. Спочатку наша Харківщина, а тепер Полтавщина.

Були сьогодні з командою в місті Дергачі нашої Харківщини, важливо, що це один із хороших прикладів, як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто задіяний у відбудові житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських в Харківській області, в усіх наших регіонах.

Провів нараду в Харкові – передусім щодо безпеки та енергетичних питань. Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком буде заповнюватись дефіцит електрики. Урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність персональна.

І сьогодні ж також була у нас Полтавщина. Зустрічі з підприємцями, з робітниками в рамках платформи «Зроблено в Україні». В тому числі й оборонні виробництва. Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави, пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення.

Дякую всім, хто зміцнює Україну! Дякую кожному, кожній, хто захищає українські інтереси – інтереси держави і людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!