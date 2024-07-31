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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 липня 2024 року.

Завершилася 888 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна планує розгорнути перші винищувачі F-16 цього літа, проте через обмежену кількість підготовленого персоналу йдеться лише приблизно про 10 літаків, пише New York Times.

🔸 Сили оборони атакували нафтобазу в Курській області росії. Там виникла пожежа.

🔸 Командира 80 бригади Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням. Він був проти, аби бійців, що перебували на відновленні, відправляли на певний напрямок.

🔸 Залужний відмовився прокоментувати слова ексрозвідника Червінського про те, що нібито він давав дозвіл на проведення операції із переманювання російського літака. Про це йдеться у листі посольства України у Великій Британії, яке надіслали на запит hromadske. У ньому зазначається, що посольство "не володіє інформацією".

🔸 Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Єврокомісія могла ініціювати зупинку транзиту нафти "Лукойлу", щоб "шантажувати дві миролюбні країни, які відмовилися від поставок зброї".

🔸 США розглядають розширення навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Раніше на цьому наполягали українські посадовці.

🔸 У наступні три місяці днів з відключеннями світла поменшає або нетривалі обмеження діятимуть лише у вечірні години — кажуть в "Укренерго".

🔸 У "Дії" тепер можна згенерувати військово-обліковий документ із QR-кодом, за допомогою якого перевірятимуть, зокрема, наявність бронювання — повідомляє Мінцифри.