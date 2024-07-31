Завершилася 888 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна планує розгорнути перші винищувачі F-16 цього літа, проте через обмежену кількість підготовленого персоналу йдеться лише приблизно про 10 літаків, пише New York Times.

🔸 Сили оборони атакували нафтобазу в Курській області росії. Там виникла пожежа.

🔸 Командира 80 бригади Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням. Він був проти, аби бійців, що перебували на відновленні, відправляли на певний напрямок.

🔸 Залужний відмовився прокоментувати слова ексрозвідника Червінського про те, що нібито він давав дозвіл на проведення операції із переманювання російського літака. Про це йдеться у листі посольства України у Великій Британії, яке надіслали на запит hromadske. У ньому зазначається, що посольство "не володіє інформацією".

🔸 Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Єврокомісія могла ініціювати зупинку транзиту нафти "Лукойлу", щоб "шантажувати дві миролюбні країни, які відмовилися від поставок зброї".

🔸 США розглядають розширення навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Раніше на цьому наполягали українські посадовці. 

🔸 У наступні три місяці днів з відключеннями світла поменшає або нетривалі обмеження діятимуть лише у вечірні години — кажуть в "Укренерго".

🔸 У "Дії" тепер можна згенерувати військово-обліковий документ із QR-кодом, за допомогою якого перевірятимуть, зокрема, наявність бронювання — повідомляє Мінцифри.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону та рішуче нищити російських окупантів.

Із початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п’ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали понад 100 осіб вбитими та пораненими, знищено дві артилерійських системи, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, десять разів намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка та Невське, на даний час точиться три боєзіткнення. Дві атаки відбито в Серебрянському лісі, ще дві — триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили три штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, п’ять спроб противника захопити наші позиції виявились марними, триває дві атаки. Ситуація контрольована.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, активно застосовуючи при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три штурми тривають досі.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки. Загалом, 22 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще 18 боєзіткнень продовжуються. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 265 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, три ББМ, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну — спеціальної. Окрім того, три автомобіля та дві ворожі гармати були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується десять бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак противника, одна атака, поблизу Красногорівки, триває.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Старомайорського. Всі ворожі штурми захлинулися.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, дві атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.

Сьогодні слід відзначити воїнів 47 окремої механізованої бригади. Дякуємо за мужність та ефективну бойову роботу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні дві наші області.

Спочатку – Волинь. Безпекові питання, кордон. Все те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Багато вже зроблено – і по фортифікаціях, і по мінуванню кордону. Але є ще кілька доручень – для військових.

Звичайно, багато енергетичних питань, а також соціальних, освітніх. Попереду навчальний рік, і зараз пріоритет – нормальне, не дистанційне навчання для дітей усюди, де це можливо завдяки укриттям. Є доручення уряду прискоритись із допомогою по побудові укриттів.

На рівні всієї держави працюємо над захистом енергообʼєктів – усі терміни щодо конкретних обʼєктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань.

Тут, у Рівненській області, відвідав шпиталь, де допомагають нашим воїнам. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестрі – всім, хто повертає до життя наших захисників. 

Провели сьогодні й обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Вдячний усім очільникам громад, усім керівникам українських компаній, які стараються зберігати робочі місця для наших людей, створюють нові".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!