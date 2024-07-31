Росіянин Денис Колодін є асистентом головного тренера нової команди українця .
Максим Коваль, ФК Елімай
31 липня 2024, 16:59
Український голкіпер Максим Коваль визначився зі своїм новим місцем клубної прописки, офіційно ставши гравцем Єлімая з чемпіонату Казахстану.
31-річний ексгравець збірної України приєднався до нового клубу на правах вільного агента після того, як його не зіграв жодного матчу за грецький Аріс та був відправлений в оренду до Каламати з другого дивізіону Греції.
Зазначимо, що одним із конкурентів колишнього воротаря київського Динамо буде росіянин Дєніс Квалінов, тоді як асистентом головного тренера його нової команди є більш відомий росіянин Денис Колодін.
Єлимай наразі посідає 4-те місце у чемпіонаті Казахстану.