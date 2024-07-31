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Росіянин Денис Колодін є асистентом головного тренера нової команди українця .

Український голкіпер Максим Коваль визначився зі своїм новим місцем клубної прописки, офіційно ставши гравцем Єлімая з чемпіонату Казахстану.

31-річний ексгравець збірної України приєднався до нового клубу на правах вільного агента після того, як його не зіграв жодного матчу за грецький Аріс та був відправлений в оренду до Каламати з другого дивізіону Греції.

Зазначимо, що одним із конкурентів колишнього воротаря київського Динамо буде росіянин Дєніс Квалінов, тоді як асистентом головного тренера його нової команди є більш відомий росіянин Денис Колодін.

Єлимай наразі посідає 4-те місце у чемпіонаті Казахстану.