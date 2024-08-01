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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 липня 2024 року.

Завершилася 889 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Перша партія винищувачів F-16 від союзників із НАТО прибула в Україну — пише Bloomberg.

🔸 Уночі Сили ППО збили всі повітряні цілі: 89 "шахедів" та ракету Х-59. За даними Повітряних сил, це була одна з наймасованіших атак дронами за весь час повномасштабної війни.

🔸 Бійці спецпідрозділу "Хімік" вдарили по російській базі в Сирії. Ціллю спецпризначенців ГУР була військова техніка росіян, розташована на аеродромі "Кувейрес".

🔸 У російському слідчому ізоляторі помер військовослужбовець бригади "Азов" Олександр Іщенко. Обставини його смерті з'ясовують.

🔸 Хакери ГУР завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян, яка тривала майже тиждень. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси рф.

🔸 Після ухвалення закону про посилення мобілізації Україна щомісяця набирає в армію до 30 тисяч людей. Це майже стільки ж, скільки щомісяця набирає російська армія, пише New York Times.

🔸 Зеленський заявив, що "увесь світ", включно з Україною, хоче, щоб росія долучилася до другого Саміту миру.

🔸 Україна змінює проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Зокрема, є плани збудувати її під землею. Так хочуть зробити ГАЕС недосяжною для ворога.

🔸 Понад 17 тисяч чоловіків наразі мають бронювання від мобілізації — повідомили нам у Мінекономіки. Найбільше "заброньованих" — в енергетичній галузі.