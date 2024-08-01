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Команда Фонсеки стала грозою фаворитів на зборах.

Італійський Мілан пізньої ночі за європейським часом у Чикаго на Солджер Філд виграв товариський матч у мадридського Реала.

Команди провели цілком рівний за грою перший тайм із незначною перевагою "россонері" за кількістю ударів по воротах.

Після чого настав час для ротації, яка дала "бланкос" більше свіжості в атаці, однак натомість саме вони й пропустили вирішальний м’яч у цій грі. На жаль, він припав на каденцію Андрія Луніна у воротах.

Мілан — Реал Мадрид 1:0

Гол: Чуквезе, 55

Мілан: Торріані — Калабрія (Хіменес, 66), Томорі (Камарда, 88), Тіав (Габбія, 78), Террачано (Калулу, 66) — Беннасер (Побега, 77), Лофтус-Чік (Муса, 66) — Чуквуезе (Куенка, 78), Лібералі (Пулішич, 66), Салемакерс (Бакун, 78) — Насті (Йович, 66).

Реал Мадрид: Куртуа (Лунін, 46) — Васкес, Вальєхо (Асенсіо, 46), Рюдігер (Мартінес, 46), Фран Гарсія — Мартін, Себальйос — Гюлер (Пас, 46), Модрич (Перес, 46), Діас — Ендрік (Латаса, 46).

Попередження: Бакун.