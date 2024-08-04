Завершилася 892 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У ніч проти 3 серпня українські військові атакували  аеродром "Морозовськ" у Ростовській області рф. Унаслідок атаки вдалося уразити склади з боєприпасами. У тому ж регіоні під ударом опинився нафтокомбінат "Атлас". Також Сили оборони відзвітували про ураження підводного човна та комплексу С-400 в окупованому Криму.

🔸 Два з п'яти аеродромів росіян в окупованому Криму фактично залишилися без літаків — повідомили у ВМС України. 

🔸 У мережі поширили фото, на якому може бути страчений український військовополонений, якому росіяни відрізали кінцівки та голову. Омбудсмен уже звернувся до міжнародних організацій.

🔸 Українські спецслужби проводять евакуацію громадян України з небезпечних районів Лівану. Уже вдалося вивезти 30 українців.

🔸 З окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще 8 дітей віком від 6 до 17 років.

🔸 Камала Гарріс заявила, що готова до дебатів із Дональдом Трампом, проте не на його умовах.

🔸 Після обміну в'язнями між США та рф у Києві побоюються, що обидві країни можуть так само таємно домовлятися про мир в Україні — пише Washington Post.

🔸 Румунія планує спільно з Україною розробляти вітчизняні протикорабельні ракети Р-360 "Нептун" — пише Army Recogniton. Виробництво має розпочатися після завершення російсько-української війни.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 102 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України три удари шістьма ракетами, та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак — зупинено, дві — продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень — зазнали поразки.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Шість боїв завершено, один — досі триває.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири — продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень — завершено, ще чотири — тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім — ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них — безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки — відбито, одна — триває.

На Времівському напрямку противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Перш за все сьогодні – вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний! Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів – по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "шахеди", бомби. Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на наших українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!