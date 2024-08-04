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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 серпня 2024 року.

Завершилася 892 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

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ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У ніч проти 3 серпня українські військові атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області рф. Унаслідок атаки вдалося уразити склади з боєприпасами. У тому ж регіоні під ударом опинився нафтокомбінат "Атлас". Також Сили оборони відзвітували про ураження підводного човна та комплексу С-400 в окупованому Криму.

🔸 Два з п'яти аеродромів росіян в окупованому Криму фактично залишилися без літаків — повідомили у ВМС України.

🔸 У мережі поширили фото, на якому може бути страчений український військовополонений, якому росіяни відрізали кінцівки та голову. Омбудсмен уже звернувся до міжнародних організацій.

🔸 Українські спецслужби проводять евакуацію громадян України з небезпечних районів Лівану. Уже вдалося вивезти 30 українців.

🔸 З окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще 8 дітей віком від 6 до 17 років.

🔸 Камала Гарріс заявила, що готова до дебатів із Дональдом Трампом, проте не на його умовах.

🔸 Після обміну в'язнями між США та рф у Києві побоюються, що обидві країни можуть так само таємно домовлятися про мир в Україні — пише Washington Post.

🔸 Румунія планує спільно з Україною розробляти вітчизняні протикорабельні ракети Р-360 "Нептун" — пише Army Recogniton. Виробництво має розпочатися після завершення російсько-української війни.