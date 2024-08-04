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Золота медаль для України!

У Парижі на Стад де Франс відбувся фінал легкої атлетики зі стрибків у висоту в рамках Олімпійських ігор 2024 року.

До позначки 2,00 м дійшли лише двоє: Ярослава Магучіх і Нікола Оліслагерс. Цю висоту 22-річна українка взяла одразу ж, а австралійка — з третьої спроби.

Потім настала черга позначки 2,02 м, де в Оліслагерс виникли проблеми — вона так і не змогла її взяти. А це означало лише одне — Ярослава стала олімпійською чемпіонкою, незважаючи на дві невдалі спроби на 2,02 м.

Зазначимо, що інша українка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль.