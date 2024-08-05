Завершилася 893 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Перші винищувачі F-16 офіційно прибули в Україну — про це повідомив Володимир Зеленський. 

🔸 F-16, що стали на озброєння української армії, мають системи раннього попередження про напад ракет. 

🔸 Українські дипломати почнуть працювати над створення коаліції держав-сусідів, що погодяться збивати російські ракети над Україною, які летять у їхній бік. Таке доручення дав Зеленський.

🔸 З початку повномасштабної війни Повітряні сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей росіян — повідомив командувач Повітряних сил Олещук.

🔸 росіяни створили підробний вебзастосунок "Резерв+", щоб збирати персональні дані українців. Міноборони попереджає про небезпеку та вже працює над захистом даних користувачів.

🔸 Журналісти "Схем" підтвердили супутниковими знімками ураження російського аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області.

🔸 Трамп наполягає на проведенні дебатів з Камалою Гарріс саме 4 вересня в Пенсільванії.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 103 бойових зіткнення. Наші захисники жорстко дають відсіч намаганням противника просунутися в глибину української території. Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку. Окрім того, достатньо активні загарбники і на Краматорському та Торецькому напрямках.

Російські загарбники завдали по території України 42 авіаудари, скинувши 56 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 515 дронів-камікадзе та здійснили 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог 10 разів безуспішно атакував оборонні позиції наших воїнів неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де наразі триває ще одне боєзіткнення. За сьогодні агресор втратив 104 особи вбитими та пораненими, також знищено або значно пошкоджено дві бойових броньованих машини, шість артсистем, 10 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку противник провів шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки. Чотири атаки — зупинено, дві — продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів штурмували позиції українців поблизу Невського, Тернів та Макіївки. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського. Ворог зазнав втрат.

На Краматорському напрямку противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири — продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три — тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять — ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля у напрямку Желанного. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 246 окупантів, 89 з них — безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, два БТРи, сім автомобілів, МТ-ЛБ та три одиниці спецтехніки. Крім цього, пошкоджено танк, чотири артсистеми, шість одиниць автотранспорту та один бронетранспортер.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми на позиції наших підрозділів також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Сьогодні відзначаємо воїнів з 100 окремої механізованої бригади, які завдають окупантам вагомих втрат та стійко тримають оборонні рубежі.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз – новий етап у розвитку Повітряних сил Збройних Сил України. Ми багато зробили для того, щоб українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації – на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити українське небо від російських ракет і літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово "неможливо", але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це – реальність у нашому небі.

F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат.

Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!