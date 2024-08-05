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Не той, про якого всі могли подумати.

Бельгійський клуб Ломмел у неділю оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Мохамедом Салахом.

Неважко здогадатися, що бельгійці купили не зірку Ліверпуля і всієї АПЛ, а іншого гравця. Йдеться про 20-річного футболіста юнацької збірної Бельгії, у якого є паспорт Марокко.

Ломмел підписав із Салахом контракт на п'ять років. Сума трансферу не розкривається.

Він перейшов з клубу НКСТ — молодіжна академія бельгійського футбольного клубу Брюгге. Найстарша команда НКСТ виступає в якості резервної команди Брюгге.

Варто сказати, що Ломмел виступає в Бельгії не в топовому, а в другому за рангом футбольному дивізіоні. Що стосується зіркового Мохамеда Салаха, зараз він готується до нового сезону з Ліверпулем.

Зазначимо, що Ломмел належить City Football Group, який володіє, зокрема, англійським Манчестер Сіті.