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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 серпня 2024 року.

Завершилася 894 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Міноборони РФ просило міністра оборони США Ллойда Остіна переконати Україну не проводити операції на "День ВМФ" у Росії 28 липня.

За даними РФ, українські спецслужби готували атаку на "День ВМФ", коли на параді в Петербурзі виступали Путін та Бєлоусов.

- МЗС назвало "недалекоглядним та поспішним" рішення перехідного уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною і пообіцяло відповісти на політико-дипломатичному рівні.

- Група з 67 євродепутатів хоче викинути Угорщину з Шенгену через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

- Україна отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на $60 млрд, затвердженого ще навесні, повідомив міністр фінансів Марченко.

- У результаті ударів по російському аеродрому "Морозовськ" 3 серпня вдалося знищити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів, ще два літаки ймовірно пошкоджені уламками, заявили у ГУР Міноборони.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Із початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав чотири ракетні удари, застосувавши чотири ракети, 36 авіаційних ударів, задіявши 43 КАБ, здійснив 558 ударів дронами-камікадзе та майже 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня провели чотири атаки поблизу Тихого та Вовчанська.

Підрозділи Сил оборони успішно відбили три штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 90 окупантів загиблими та пораненими, знищено шість артилерійських систем, бойову машину піхоти, 34 БпЛА, три одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника в районі Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки, ще одне боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

Вісім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі, на даний час точиться бій поблизу Тернів.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали десять штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Досі в одній локації триває боєзіткнення.

На Краматорському напрямку мали місце 11 бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Іванівського, шість спроб противника потіснити нас з позицій виявились марними, триває п’ять атак. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. 15 штурмів відбито, вісім атак тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 24 наступальних та штурмових дії ворога. Ще сім боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів. Втрати ворога, відомі на даний час, складають понад 150 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили дві артилерійські системи, дві ББМ, три БпЛА, дві одиниці автомобільної та три — спеціальної техніки. Окрім того, дві ББМ, два автомобіля та три ворожі артсистеми були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується п’ять бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони на даний час відбивають дві атаки окупантів, три атаки вже завершились без успіху для противника.

На Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного та Роздольного. Всі ворожі штурми захлинулися.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботиного, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили п’ять атак противника на наші позиції.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні ж ми детально опрацювали з Премʼєр-міністром Шмигалем порядок роботи на цей місяць, а саме рішення, які потрібні, та домовленості, яких очікуємо у відносинах з партнерами, передусім у Європі. Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів: 3,9 мільярдів доларів надійшли на казначейський рахунок. Я вдячний партнерам за підтримку. Ми працюємо також з Євросоюзом, щоб вже у серпні отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро допомоги.

Премʼєр-міністр доповів і щодо регіональної роботи урядовців: це правильно, щоб уряд був в областях та реально бачив проблематику, швидко і на місцях ухвалював рішення. Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому. Регулярні звіти і щодо енергетики – нашої підготовки до опалювального сезону й більшого захисту енергетичної інфраструктури.

Я дякую всім в Україні, в кожному регіоні, хто працює саме так, як потрібно, щоб і соціальна сфера, і бізнес, і громади були підготовлені до зими".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!