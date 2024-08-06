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Німець дав свій коментар щодо португальця та аргентинця.

Експівзахисник Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос, який завершив кар'єру після Євро-2024, висловився про рішення Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду продовжувати грати.

"Вони були залежні від успіху протягом усієї своєї кар'єри. Це ніколи не припинялося. І вони вирішили не йти на піку — як і 95 відсотків усіх гравців, — а насолоджуватися футболом ще трохи, і це добре.

І якщо вони задоволені цим, значить, усе гаразд. Але також очевидно, що у Кріштіану, наприклад, справи вже ніколи не йшли так, як у Реалі. Я впевнений, що він бачить ситуацію точно так само", — наводить слова Крооса Bild.

Раніше повідомлялося, що Роналду повернувся до тренувань Ан-Насра.