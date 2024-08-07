Завершилася 895 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Камала Гарріс офіційно підтвердила, що обрала Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти. Раніше він заявляв про "непохитну підтримку" України.

🔸 росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова балістичною ракетою "Іскандер". Відомо про 12 постраждалих та одного загиблого. Рятувальні роботи досі тривають.

🔸 Рада ЄС погодила надання Україні €4,2 млрд за програмою Ukraine Facility. Кошти спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

🔸 У Міноборони рф заявили, що ЗСУ атакували підрозділи росіян на прикордонні в Курській області. Окупанти стягують туди резерви.

🔸 У ЗСУ з'явиться єдина служба супроводу родин поранених, загиблих і зниклих безвісти.

🔸 На Миколаївщині вже збудували всі фортифікації — повідомляє ОВА.

🔸 Пропозицій щодо зниження призовного віку нижче 25 років у Верховній Раді немає — заявив народний депутат Федір Веніславський. 

🔸 У Чехії на 7 років ув'язнили 27-річного Філіпа Сімана — добровольця, який воював на боці України. Його визнали винним у мародерстві, проте вирок суду є ще не остаточним.

🔸 Кабмін підтримав постанову, яка стимулюватиме розвиток генерації електрики. 

🔸 Через страх США щодо ескалації Україна втратила можливість знищити десятки російських бомбардувальників Су-34 — пише Forbes.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами, та 53 авіаудари, скинувши 67 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 557 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Тихого та Вовчанська. П’ять атак — зупинено, три — досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку противник провів дві наступальні дії біля Синьківки та Колесниківки, де наразі триває один бій.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу. Наші захисники відбили 15 атак, ще дві — продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили усі 16 ворожих атак у районах Білогорівки, Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив сім наступальних дій поблизу Іванівського та Часового Яру. Сили оборони відбили п’ять атак, ще дві — продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька, Нью-Йорка та Північного. Тринадцять боєзіткнень — завершено, ще одне — триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точився 31 бій неподалік населених пунктів, зокрема, Олександрівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Желанне, Комишівка, Скучне, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 25 атак, шість — ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 235 окупантів, 101 з них — безповоротно. Також знищено сім бліндажів, 10 БПЛА різних видів та чотири одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено наземний дрон, дев’ять артилерійських систем та чотири одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень — зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів не мали успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, які стійко тримають позиції та ефективно нищать ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – щодо всіх видів дронів, які є в наших підрозділів.

Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України. І наше українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наближає справедливе закінчення війни, а й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав. 

Сьогодні були також на Ставці доповіді урядовців: Мінстратегпром та Мінцифри – щодо виробництва та фінансування дронів. На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але й з партнерами, щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. У те, що допомагає захищатись зараз нам, а згодом допомагатиме зберігати безпеку всім, хто цінує життя і хто зараз із нами пліч-о-пліч".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!