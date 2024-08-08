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Клуби, які вміють продавати гравців.

Трансферний портал Трансфермаркт оприлюднив рейтинг футбольних клубів світу, які отримали максимальний прибуток від продажів та покупок футболістів за останні десять років.

Найприбутковішим клубом в світі в контексті трансферів за відповідний проміжок часу стала лісабонська Бенфіка, яка заробила 743 млн. євро.

Зазначимо, що в топ-10 увійшло відразу чотири португальські клуби — Бенфіка, Порту, Брага та Спортінг.

Топ-10 найприбутковіших клубів на трансферному ринку за останні 10 років виглядає наступним чином:

1. Бенфіка — 743 млн. євро

2. Аякс — 483 млн.

3. РБ Зальцбург — 463 млн.

4. Лілль — 380 млн.

5. Спортінг Лісабон — 369 млн.

6. Порту — 358 млн.

7. Монако — 288 млн.

8. Брага — 236 млн.

9. ПСВ — 231 млн.

10. Динамо Загреб — 231 млн.