Клуби, які вміють продавати гравців.
Бенфіка, getty images
08 серпня 2024, 11:49
Трансферний портал Трансфермаркт оприлюднив рейтинг футбольних клубів світу, які отримали максимальний прибуток від продажів та покупок футболістів за останні десять років.
Найприбутковішим клубом в світі в контексті трансферів за відповідний проміжок часу стала лісабонська Бенфіка, яка заробила 743 млн. євро.
Зазначимо, що в топ-10 увійшло відразу чотири португальські клуби — Бенфіка, Порту, Брага та Спортінг.
Топ-10 найприбутковіших клубів на трансферному ринку за останні 10 років виглядає наступним чином:
1. Бенфіка — 743 млн. євро
2. Аякс — 483 млн.
3. РБ Зальцбург — 463 млн.
4. Лілль — 380 млн.
5. Спортінг Лісабон — 369 млн.
6. Порту — 358 млн.
7. Монако — 288 млн.
8. Брага — 236 млн.
9. ПСВ — 231 млн.
10. Динамо Загреб — 231 млн.