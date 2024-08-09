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Джулія Гвінн реалізованим пенальті принесла своїй команди перемогу над Іспанією.

У матчі за третє місце жіночого футбольного турніру літньої Олімпіади у Франції збірна Німеччини зійшлася в очному протистоянні з Іспанією.

Переможця цього матчу визначив реалізований пенальті у виконанні представниці мюнхенської Баварії Джулії Гвінн на 65-ій хвилині, що дозволило німкеням вп'яте у своїй історії стати призерками Олімпійських ігор — чотири рази вони вигравали бронзу і один раз вигравали турнір на Олімпіаді-2016.

Зазначимо, що іспанки могли зрівняти рахунок на дев'ятій компенсованій хвилині до другого тайму, проте Алексія Путельяс із Барселони не реалізувала свій пенальті, залишивши свою збірну без медалей ОІ-2024.

Іспанія (Ж) - Німеччина (Ж) 0:1

Гол: Гвінн, 65 (пен.)

На 90+9 А. Путельяс (Іспанія) не реалізувала пенальті.