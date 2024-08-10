Завершилася 898 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ



🔸Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів. Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Ліпецьк" (Ліпецька область, рф). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі Ліпецьк базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються.

🔸США оголосили про військову допомогу Україні. До пакета вартістю близько 125 млн доларів увійшли засоби ППО, ракети Stinger та боєприпаси для HIMARS

🔸Компанія підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва постачатиме граніт для будівництва національного військового меморіального кладовища — виявили розслідувачі hromadske. У Мінветеранів через це звернулися до СБУ.

🔸росіяни вдарили по торговельному центру в Костянтинівці. Відомо про 14 загиблих і 43 постраждалих.

🔸 Українські військові ввечері опублікували відео перед філіалом "Газпрома" на околиці Суджі.

🔸Із російського райцентру Рильськ у Курській області виїхало дві третини населення, каже місцева влада. Місто Курчатов лишилося без електрики через удар українського дрона по підстанції.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Загалом від початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Наші захисники відбили сім атак, ще три — продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили чотири атаки, ще дві — продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два — досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім — ще продовжуються. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них — безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БПЛА та чотири одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог три рази атакував наші позиції поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень — зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку ворожий штурм позицій наших підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів сьогодні Ставку. Була ґрунтовна доповідь Головкома Сирського. Щодо нашого захисту на фронті – усі напрямки. Покровський, Торецький, Харківський – усі. Також був аналіз і наших активних дій.

Також сьогодні були доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо перспектив найближчого часу, можливостей і завдань, які є у держави-терориста. Ми працюємо над подальшим обмеженням росії вести цю війну.

Зокрема, була доповідь щодо наших далекобійних дронів. Щодо застосування доповідав керівник СБУ Малюк. Дякую, хлопці, дякую за влучність! І нарощуємо цю спроможність. Це в нас уже реальна стратегічна галузь "оборонки" – галузь, яка працюватиме на Україну завжди.

Доповідав на Ставці і командувач Повітряних сил – щодо зміцнення нашої ППО. Міністр внутрішніх справ Клименко доповідав про безпекову підготовку наших шкіл до нового навчального року. Ми допомагаємо обласній владі, місцевій – громадам, щоб в усіх громадах, де це можливо, діти змогли піти в школу офлайн".