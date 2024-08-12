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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 серпня 2024 року.

Завершилася 900 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС – Зеленський.

- Українці просунулися на 30 км вглиб РФ, росіяни будують оборону біля Курської АЕС — BBC.

- Німецький командувач: Вся Німеччина повинна бути готовою до війни за 5 років.

- Білорусь почала відправку військової техніки на кордон з Україною. За словами Міноборони Білорусі, підрозділи одного з механізованих з'єднань "приведені в готовність до виконання завдань за призначенням".

- Вночі через атаку в Броварському районі Київщини загинули чоловік і дитина, — ДСНС.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 73 авіаційних удари, задіявши 106 КАБів. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Битиця Басівка, Велика Рибиця, Козача Лопань, Сергіївка, Сіверськ, Переїзне, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Гродівка, Мирноград, Новодонецьке, Нескучне, П’ятихатки, Новоандріївка та Білогір’я.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 21 удар по скупченнях живої сили противника, п’ять — по ворожих засобах РВіА та два — по станціях радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі — в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка — десять, вісім та п’ять відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки росіян.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу.

Загалом, минулої доби українські воїни знешкодили понад 1220 російських загарбників. Також ворог втратив шість танків, 13 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, один вертоліт, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та 11 одиниць спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита. Нашої ППО, нашої бойової авіації. Щоночі й щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба.

І, звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави – це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба – закриття від «шахедів» та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет.

Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!