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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 серпня 2024 року.

Завершилася 901 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Якщо Путіна непокоїть ситуація в Курській області, він може припинити війну проти України, заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі.

- Зеленський заявив, що катастрофа "Курська" стала початком правління Путіна в РФ, тепер Курськ став фіналом та катастрофою його війни.

- Глави МЗС Італії та Швейцарії Антоніо Таяні та Іньяціо Кассіс підписали спільну декларацію із закликом провести другий Глобальний саміт миру "із залученням усіх сторін".

- Зеленський вперше прямо підтвердив операцію ЗСУ у Курській області рф.

- Українські війська риють окопи в Курській області — це є ознакою того, що вони планують там залишитися, пише Forbes.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. Одинадцять зіткнень завершено, одне — триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Наші захисники відбили 24 атаки, ще одна — продовжується.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам’янського та Спірного, де досі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев’ять боєзіткнень — завершено, одне — досі триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче. Сили оборони відбили 43 атаки, сім — ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 236 окупантів, 88 з них — безповоротно. Також знищено бліндаж самохідну гаубицю 2С19 та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк, три артилерійські системи, міномет 2Б11 та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершено, два — тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються. Ситуація під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку два ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Новоандріївки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни.

Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо.

Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!