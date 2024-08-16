До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 серпня 2024 року.
Літаки, фото: УП
16 серпня 2024, 01:54
Завершилася 904 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі підтвердив, що Росія почала стягувати частину сил у район Курської області, де наступають ЗСУ.
- До переговорної групи, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займається підготовкою обмінів увійдуть представники СБУ, ГУР, МВС, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена.
- ЗМІ: США вагаються через застосування ЗСУ їхньої зброї у Курській області.
- Заступниця голови ОП Мудра заявила, що ратифікація Римського статуту МКС дасть Україні більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.
- Politico: Адміністрація Байдена "відкрита" до відправки Україні ракет великої дальності для F-16.
Щодо дій ворога на окремих напрямках
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також 58 авіаударів, зокрема, скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив 4365 обстрілів, з них 135 — із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ, Золочів Харківської області; Твердохлібове, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Михайлівка, Гродівка, Олександропіль, Воздвиженка, Калинове, Водяне, Урожайне, Новодонецьке Донецької області; Лобкове на Запоріжжі.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та пункту управління, а також уразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру і Андріївки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного і Вугледара.
На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки — загалом провели три штурми.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції сім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.
Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, засіб ППО, літак, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети та 65 автомобілів окупантів.
Звернення Президента України Володимира Зеленського
"Зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави.
Перше. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв.
Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Ми маємо це владнати.
І ще одне. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи.
І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!