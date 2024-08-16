Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, засіб ППО, літак, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети та 65 автомобілів окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави.

Перше. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв.

Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Ми маємо це владнати.

І ще одне. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи.

І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!