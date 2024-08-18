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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 серпня 2024 року.

Завершилася 906 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Увечері, 17 серпня російські війська атакували місто Мирноград Покровського району Донецької області. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

- ГУР успішно атакувала провайдера РФ, який надає послуги розробнику ядерних боєприпасів.

- У Краматорську Донецької області російським ударом зруйновано житловий будинок, з-під завалів діставали людину – чоловік у важкому стані.

- Головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про зміцнення позицій українських сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

- WP: Наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню.

Цього місяця Україна та росія мали відправити делегації до Дохи для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін, пишуть журналісти.

У статті йдеться, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну курську область росії минулого тижня.

Про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Держава-терорист не припиняє застосування авіації та артилерії по прикордонню Сумської області. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Бачівськ, Дружба, Нововасилівка, Велика Берізка, Ромашкове, Прогрес, Попівка, Тимофіївка, Покровка. Також ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Заруцьке, Старикове, Хотінь, Юнаківка та Басівка, загалом на даний час застосувавши 11 керованих авіабомб.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

На Курахівському напрямку загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.

Запорізьку область окупанти сьогодні атакували авіацією, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.

На інших напрямках без особливих змін.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам – кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення.

І саме в цьому контексті нам, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!