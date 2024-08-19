Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 серпня 2024 року.

Завершилася 907 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії рф.

- Російське командування через брак особового складу перекинуло на захист курської області військових космічно-повітряних сил, яких списали у мотострільці — ЗМІ.

- Маневром у курській області українські військові компенсували перевагу росії — ISW.

- Українська в'язниця на півночі України прийняла 320 військовополонених з курської області, 80 відсотків з яких — призовники — The New York Times.

- Британське видання The Sunday Times написало, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони країни Джон Хілі прийняли рішення бути більш відкритими щодо застосування наданої Україні зброї на території рф, зокрема, у курській області.

Sunday Times, слідом за деякими іншими ЗМІ, пише, що британський уряд хоче дозволити Україні застосовувати ракети Storm Shadow по військових цілях у глибині росії, але цьому заважає позиція партнерів, які беруть участь у їхньому виробництві — Франції та США.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Липців, де наразі триває один бій.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються п’ять атак.

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. Десять боїв завершено, один — досі триває.

На Сіверському напрямку наші українські захисники зупинили ворожий штурм біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки та Предтечиного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти атакували 15 разів біля Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки. Чотирнадцять штурмів відбито, ще один — триває.

Крім цього, загарбники завдали два авіаудари по Дачному та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 19 атак, п’ять боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Також противник завдав п’ять авіаударів, скинувши два КАБи по Калиновому та запустивши НАРи у бік Олександрополя.

На Курахівському напрямку загарбники шість разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник чотири рази штурмував наші позиції біля Роздольного та Водяного, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти, залучивши авіацію, завдали два авіаудари по районах Долинки та Кам'янського.

На Придніпровському напрямку у результаті боєзіткнення росіяни зазнали поразки.

На інших напрямках фронту — без особливих змін.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо «обмінного фонду», щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення.

Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!