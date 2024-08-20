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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 серпня 2024 року.

Завершилася 908 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

Павел вважає, що повне відновлення контролю України над всією територією не є "обов'язковою умовою" членства в НАТО.

- Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території росії.

- Міністр закордонних справ РФ Лавров виключив можливість переговорів з Україною після початку наступу ЗСУ в Курській області.

Лавров заявив, що Путін "чітко сказав, що про жодні переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути й мови". Також очільник російського МЗС назвав чутками твердження про будь-які контакти для переговорів з Києвом.

- Зеленський розповів, що українські Сили оборони контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти в Курській області Росії.

- Видання The Economist пише, що ЗСУ готували операцію в курській області рф у секреті від західних союзників.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога — не виявлено.